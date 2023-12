Caterina Caselli, brutta caduta a Milano: «Inciampata guardando l'albero di Natale, mi sono rotta l'omero»

Brutto incidente a Milano per Caterina Caselli. La cantante si trovava in Galleria del Corso quando è caduta proprio vicino l'albero di Natale installato per le feste. «Sono inciampata guardandolo e nella caduta mi sono rotta l’omero. Mi trovo con questa camicia di forza che devo tenere un mese, ma quello che volevo dirvi è di fare attenzione: mentre ero per terra che aspettavo l’ambulanza, un sacco di altre persone inciampavano, quindi attenti che può essere pericoloso».

La caduta di Caterina Caselli

Caterina Caselli ha raccontato l'accaduto sui social mentre si trova a letto con il braccio destro immobilizzato. «Sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero e sono coperti da una specie di montagnetta scura, c’è anche una striscia quasi invisibile gialla», aggiunge la Caselli concludendo: «Questo non mi impedisce di farvi gli auguri di buone feste».