Carolina Marconi, inizia la chemioterapia: «Finito tutto voglio diventare mamma»

Carolina Marconi inizia la chemioterapia dopo l'aportazione di un tumore. Tra post e storie racconta questa esperienza sui social l'ex gieffina. «4° step», inizia così il post di oggi della showgirl venezuelana. «Eccomi qui appena finito il mio primo ciclo di chemio, non vi nego che me la stavo facendo addosso .. ..ma poi la paura è finita mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma...». Un piccolo pianto, ma che la mascherina ha coperto, dice questo Carolina, che non si vergogna a farsi vedere anche fragile in questi momenti. Centinaia i messaggi di affetto e vicinanza dei follower: «La forza ti contraddistingue», e ancora «guerriera andrà tutto bene»

APPROFONDIMENTI SOCIAL Carolina Marconi taglia i capelli prima della chemio IL RACCONTO Carolina Marconi e il racconto della chemio GOSSIP Carolina Marconi, chi si rivede ROMA Roma Fashion Night, la capitale invasa dai vip e dalla moda

La scoperta del tumore, il racconto

L'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato che aveva scoperto del tumore dopo una visita, necessario l'intervento e la chemio a seguire. Sempre su Instagram ha condiviso con i follower il taglio di capelli che non avrebbe proprio voluto. «L’ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti ...tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco». Ironica e spaventata ma sempre con il sorriso, sta affrontando così la sua battaglia Carolina.