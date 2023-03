Carol Alt in lacrime a Verissimo: «Ayrton Senna è stato l'amore della mia vita. Ho saputo della sua morte dalla tv»

A quasi trent'anni dalla morte di Ayrton Senna, Carol Alt torna a parlare di lui. L'ex top model e il pilota di Formula 1 hanno avuto una relazione segreta negli anni '90. "È difficile parlare di lui. Dopo la sua morte è cambiata la mia vita, il mio cuore è più duro chiuso" ha detto la supermodella a Verissimo, tra le lacrime.

Biagio Antonacci, il figlio Paolo: «A 20 anni avevo un disturbo compulsivo ossessivo. Ora ho fatto pace con il mio cognome»

La morte del pilota

Vittima di un tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino, a Imola, Carol Alt apprese della sua morte dalla tv: "L'ho sentito in televisione quel giorno. Il telefono poi ha iniziato a squillare, ma non ce la facevo a rispondere". È stato in quel momento che rivelò tutto al marito: "Quando stavo con Ayrton ero sposata, lui era libero. Mi diceva sempre che non aveva tanto tempo, che dovevo decidere. Quando è morto mio marito ha capito tutto, mi ha chiesto se stavo bene. Gli ho detto tutto quel giorno".

L'amore segreto

La loro non era una relazione ufficiale, ma Carol Alt ha raccontato a Silvia Toffanin che stava per diventarlo: "Non l'avevamo ancora detto, siamo stati insieme 4 anni. L'ho amato tanto, l'ho amato davvero. Il grande amore della mia vita è stato lui. Sognavo un futuro insieme a lui e stavo per lasciare mio marito. Mancava poco". Oggi Carol Alt ha 62 anni ed è single, non ha figli ma 5 nipoti, figli dei suoi fratelli: "Mi piacciono molto i bambini quando non sono i miei. Amo fare la zia".