​Carlotta Mantovan, nuovo amore dopo 6 anni dalla morte di Frizzi. Le foto romantiche a Maccarese

Carlotta Mantovan avrebbe un nuovo amore. La giornalista è stata fotografata dai paparazzi da Diva e Donna insieme a un uomo francese e alla figlia Stella. Secondo il settimanale, la 41enne ex Miss Italia e il misterioso uomo sarebbero di fatto una coppia. Un amore ritrovato 6 anni dopo la dolorosissima morte del marito Fabrizio Frizzi. Mantovan si trovava a Maccarese, località di mare vicino Roma. Nelle foto la donna passeggia spensierata e sorridente in compagnia della figlia e di questo misterioso cavaliere, che, come riporta ancora Diva e Donna, le starebbe accanto da qualche tempo.

Carlotta Mantovan: «Il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi non si supera. Un nuovo amore? Ora il mio cuore è per Stella poi chissà...»

L'intervista

Ovviamente «il dolore non si supera. Lo si porta con sé», aveva confessato tempo fa al settimanale Oggi. «Io sono esattamente quello che si vede sullo schermo.

Avendo sempre chiare in mente però quelle che nella vita reale sono per me le vere priorità». Poi aveva raccontato cosa la fece innamorare di Fabrizio: «Il suo essere una persona perbene. Gentile. Vera. Non ci siamo innamorati perle nostre differenze ma per le nostre affinità. Eravamo due persone simili. Ci siamo riconosciuti. L’amore per me è una grande forza. E il mio più grande amore adesso è Stella».