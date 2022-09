Carlo III indeciso sul destino di Archie e Lilibet: il possibile compromesso sui titoli reali

Futuro incerto per Archie e Lilibet, i figli del principe Harry e Meghan Marckle. Dopo la morte della regina Elisabetta i due piccoli avrebbero diritto ad acquisire il titolo di principe e principessa in quanto nipoti del re Carlo III. Tuttavia, sul sito web della famiglia reale sono ancora presenti solamente come Master Archie Mountbatten-Windsor e Miss Lilibet Mountbatten-Windsor. Un fatto che ha scatenato le ipotesi da parte di commentatori della casa reale e curiosi circa la possibilità che il principe Carlo ci stia ripensando o sia deciso a negare il titolo ai due nipoti?

Archie e Lilibet principi senza titolo?

Secondo il giornalista del Times Roya Nikkhah l'indecisione del Re circa il futuro di Archie e Lillibet sta "aumentando le tensioni" tra re Carlo e i duchi di Sussex. I due piccoli erano troppo lontani dalla linea di successione per ricevere i titoli di principe e principessa alla loro nascit, ma la morte della Regina rimescola le carte in tavola: ora avrebbero diritto al titolo. Questo però deve essere emanato dal Re. Secondo l'esperta reale Kate Nicholl il re Carlo è disposto a dare ufficialmente i titoli ai suoi nipoti ma "c'è una condizione: la fiducia ". Il re, insomma, deve essere sicuro di potersi fidare della famiglia dei duchi di Sussex.

Il compromesso: "principi" ma senza il titolo di Sua Altezza Reale

Secondo il giornalista esperto in famiglia reale Phil Dampierha, un possibile compromesso sarebbe consentire ai due nipoti del re di diventare un principe e una principessa ma non Sua altezza reale. Si tratta della stessa strategia utilizzata per Lady Diana e Fergie dopo il divorzio da Carlo e Andrea. Il compromesso però non piace a Harry e Meghan, i due genitori sembrano infatti contrari a questa scelta. Anche l'elemento della "fiducia" tra la casa reale e i Sussex sembra ancora mancare all'appello: secondo Russell Myers, c'è ancora una certa sfiducia tra i principi di Galles (William e Kate) e la famiglia di Harry nonostante l'apparente riavvicinamento nei giorni del lutto per la morte della Regina Elisabetta.