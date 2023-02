Bruce Willis, la malattia: diagnosticata la demenza frontotemporale. La famiglia: «Non c'è cura, aiutateci»

Il nemico di Bruce Willis ora non si chiama più afasia ma demenza frontotemporale (o FTD). È stata la famiglia dell'attore a dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute nella giornata di giovedì: «La notizia è dolorosa ma è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara. Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l'avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l'attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca». Nella primavera del 2022 gli era stata diagnosticata l'afasia, che però è progredita e adesso la diagnosi si è fatta più specifica.

Bruce Willis has been diagnosed with Frontotemporal Dementia, his family says. FTD is a profoundly cruel disease, my beloved father in law Tom suffered from it for years before he died. Sending all my love and prayers to their family pic.twitter.com/IoBuS21Fol — Jake Tapper (@jaketapper) February 16, 2023

La famiglia di Willis - tra cui la moglie Emma Heming Willis, l'ex moglie Demi Moore e le sue figlie - ha raccontato per la prima volta la battaglia di Bruce dal giorno della sua diagnosi di afasia nel 2022. All'epoca spiegarono che l'attore soffriva di una malattia che stava influenzando le sue capacità cognitive e che si sarebbe preso una pausa dalla recitazione. Quella pausa però in realtà è diventato uno stop lunghissimo, perché Bruce Willis non è mai tornato a recitare. Ora le sue condizioni sono più chiare. «Bruce ha sempre creduto nell'uso della sua voce nel mondo per aiutare gli altri e per aumentare la consapevolezza su temi importanti sia pubblicamente che privatamente - ha detto la famiglia -. Sappiamo nei nostri cuori che, se potesse farlo, vorrebbe rispondere portando l'attenzione globale su chi sta affrontando questa malattia debilitante e il modo in cui ha un impatto su così tante persone e le loro famiglie».

La demenza frontotemporale, cos'è la malattia di Bruce Willis

La demenza frontotemporale è un termine generico che indica un gruppo di disturbi cerebrali che colpiscono principalmente il lobo frontale e temporale del cervello. Queste aree del cervello sono generalmente associate alla personalità, al comportamento e al linguaggio. Bruce Willis e Heming Willis hanno due figlie, Mabel ed Evelyn. Con Demi Moore, è padre delle figlie Rumer, Scout e Tallulah. Rumer Willis è attualmente in attesa del suo primo figlio con il fidanzato Derek Richard Thomas. «Bruce ha sempre trovato gioia nella vita e ha aiutato tutti quelli che conosce a fare lo stesso - continua la dichiarazione della famiglia - Siamo stati così commossi dall'amore che avete mostrato per il nostro caro marito, padre e amico in questo momento difficile. La vostra continua compassione, comprensione e rispetto ci consentiranno di aiutare Bruce a vivere una vita il più piena possibile».