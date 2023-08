Brogli in Georgia, attesa per Trump. Si consegna l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani

Le autorità della contea di Fulton ad Atlanta hanno diffuso la foto segnaletica scattata all'ex avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, quando si è costituito oggi come imputato nel procedimento per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia. Una prassi imbarazzante per l'ex «sindaco d'America» e l'ex procuratore di Ny che aveva sgominato le famiglie mafiose nella Grande Mela usando quella legge anti racket che ora è accusato di aver violato.

L'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, coimputato insieme a Donald Trump e ad altre 17 persone nel caso sui tentativi di rovesciare il risultato in Georgia delle elezioni del 2020, si è consegnato alla prigione della contea di Fulton. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata in 150mila dollari. Le autorità hanno diffuso la foto segnaletica di Giuliani, insieme a quelle di altre quattro imputati. Domani è atteso nel carcere della contea di Fulton l'ex presidente Trump, per il quale è stata fissata una cauzione di 200mila dollari.