Brad Pitt si ritira? L'attore: «Mi sento alla fine della mia carriera»

Brad Pitt come Sandra Bullock? L'attore di Hollywood torna a far parlare di sé e lo fa grazie a un'intervista a GQ Magazine in cui, un po' ironicamente, ipotizza un suo ritiro dal cinema più a breve di quanto tutti possano immaginare. L’attore, ormai 58enne, ha ammesso di considerarsi «all’ultima tappa della carriera». Poi ha ammesso che si potrebbe trattare del suo ultimo semestre o trimestre al lavoro sul grande schermo. Non è chiaro se siano o meno queste le sue intenzioni, perché l'attore è sembrato esorcizzare un pensiero scherzandoci su. «Come ho intenzione di gestire queste ultime fasi? Sono una di quelle persone che parla attraverso l'arte. Voglio fare sempre di più. Se non sto facendo qualcosa, mi sento morire dentro», ha raccontato. Un altro segnale che in realtà l'addio non potrebbe essere così vicino. Anche se le sue parole fanno pensare ad un possibile addio in anticipo al cinema rispetto alle previsioni.

Anche Sandra Bullock ha parlato di un suo ritiro (ma temporaneo) dalle scene a causa del burn out. «Non voglio essere vincolata agli impegni di nessuno che non siano i miei», ha dichiarato l'attrice la scorsa settimana. «Sono così stanca. Sono così stanca e non sono in grado di prendere decisioni sane e intelligenti e lo so», ha detto. Alla domanda su quanto tempo avesse intenzione di prendersi una pausa, ha risposto: «Non lo so davvero».