Bimbo dedica il discorso di "laurea" dell'asilo alla mamma morta: «Prima che te ne andassi non sapevo fare tante cose, ora sì. Sei sempre con me»

«Dedico il mio discorso, i buoni voti, tutti i premi scolastici e la mia "laurea" all'asilo alla mia bellissima mamma, che amerò sempre e mi manca moltissimo. So che sei sempre con me, nel mio cuore». Jaxon Carter ha sei anni. Un anno fa ha perso la mamma, morta nell'incendio del suo appartamento.

Al termine dell'ultimo anno di materna ha voluto dedicare a lei un ricordo speciale.

Facendo letteralmente scoppiare in lacrime un istituto intero, gremito di genitori, insegnanti e compagni di scuola. Un discorso di cuore, in memoria della cara mamma.

Il discorso del bimbo in memoria della madre morta

La mamma di Jaxon, Taryn Marie Gainey, era morta lo scorso luglio. Poche settimane dopo, il piccolo ha iniziato la scuola materna in una scuola che per lui era nuova, la New Dawn Academy, nel Michigan. E nel suo "discorso" al termine del ciclo scolastico il bimbo ha voluto parlare di lei: «Quando ho iniziato l'asilo qui ero un bambino di 5 anni che aveva perso la mia bellissima madre un mese prima - ha detto Jaxon, prendendo un lungo respiro - Ho imparato a giocare con altri bambini, leggere libri, rispondere o fare domande, usare la grammatica corretta e usare il mio tablet scolastico».

A 6-year-old kindergarten student brought a room full of parents, teachers and fellow students to tears with a speech dedicated to his his late mom, whom he described as his "beautiful mommy." https://t.co/E6EuShEHW7 — ABC News (@ABC) July 19, 2023

Le parole di Jaxon

«Il mio anno all'asilo - ha detto Jaxon nel suo discorso di 4 minuti che ha commosso tutti i presenti - mi ha aiutato a diventare più coraggioso, più intelligente, di buon cuore». Il piccolo ha ringraziato la maestra descrivendola come una persona di «grande cuore» e aggiungendo: «Quando ero triste, mi diceva che sarebbe andato tutto bene». Poi il grazie ai nonni, e al papà: «Sei il miglior papà di sempre, e ti voglio tanto bene».

Il piccolo, ha rivelato il padre, ha lavorato al discorso con sua nonna, che non ha permesso a nessuno di leggerlo o ascoltarlo prima della cerimonia. L'uomo ha raccontato che lui e Jaxon parlano quotidianamente della mamma per mantenere viva la sua memoria. E Jaxon non la dimenticherà mai. Come mai dimenticheranno quelle sue parole a lei dedicate tutti i suoi cari.