Sanremo, BigMama "commessa" per un giorno alla rosticceria vicino Casa Sanremo

di Andrea Andrei

A un’occasione come la prima serata del Festival di Sanremo è meglio arrivare a stomaco pieno. Detto fatto: chi si è ritrovato a passare per Corso Garibaldi, vicino a Casa Sanremo, e colto da un attacco di fame si è rifugiato in una rosticceria al numero 53, a servire al banco si è ritrovato BigMama.

La cantante e rapper napoletana, in gara al Festival con il brano “La rabbia non ti basta”, ha deciso infatti di promuovere la sua canzone con la “Rosticceria BigMama”. Tra risate, selfie e frittate di pasta.