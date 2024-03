Biden, le sneakers anti-caduta che fanno discutere i media americani: perché le Hoka Transport ora sono un caso

Può un semplice paio di sneakers generare un caso sulle condizioni fisiche di un presidente? Se le scarpe in questione appartengono a Joe Biden la risposta è sì. Secondo i media conservatori americani, la scelta dell'81enne americano di indossare le Hoka Transport, scarpa famosa per la sua suola larga e per la sua stabilità, non sarebbe casuale. Alla base della decisione del presidente ci sarebbero infatti le sue frequenti cadute e i problemi di salute, che stanno iniziando a far preoccupare la stampa di tutto il mondo.

Le scarpe del presidente

Un nuovo paio di scarpe indossate da Joe Biden ha rilanciato il dibattito sulle sue condizioni fisiche, soprattutto sui media conservatori, dove qualcuno ipotizza che le calzature sia state disegnate per prevenire le cadute del presidente. «Lo staff di Biden lo sta costringendo ad indossare un nuovo paio di scarpe da ginnastica lifestyle perché inciampa spesso», si legge in un post di Rnc Research, un sito gestito dal partito repubblicano, riporta Fox News.

Le cadute di Biden

Le difficoltà nel camminare del presidente sono sotto gli occhi di tutti, così come le sue frequenti cadute: mentre andava in bicicletta a Rehoboth (Delaware) nel giugno 2022, alla cerimonia di laurea della US Air Force Academy nel giugno 2023 e più volte mentre saliva le scale dell'Air Force One. A quante pare, è stato anche aggiunto un agente alle sue guardie del corpo, proprio con il compito di “raccoglierlo” in caso di nuovi inciampi. Nell'ultimo periodo Biden deve aver iniziato a fare maggiormente i conti con questo suo problema: è apparso spesso con indosso delle scarpe da ginnastica antiscivolo nonostante il completo elegante. Più volte, negli ultimi mesi, è salito a bordo dell'Air Force One tramite una piccola scala che conduce direttamente al centro dell'aereo, invece di utilizzare la rampa di scale più lunga.