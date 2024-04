Domenica 14 Aprile 2024, 17:44

Mentre i leader mondiali condannano l'Iran «sconsiderato» e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi, domenica 14 aprile alle 22 ora italiana, il presidente degli Stati Uniti convoca i leader del G7. Biden, secondo quanto riferito, è preoccupato che Netanyahu cerchi di trascinare Washington in un conflitto più ampio. Gli Stati Uniti - sottolinea The Times of Israel - hanno aiutato Israele a eliminare quasi tutti i circa 300 droni e missili lanciati contro il paese in un «attacco senza precedenti» dall’Iran, ha detto domenica mattina il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e ora tra i timori di Washington c'è quello che il primo ministro Benjamin Netanyahu tenterà di coinvolgere gli americani in un conflitto regionale più ampio. Di fatto, gli aerei militari statunitensi e i cacciatorpediniere di difesa missilistica balistica che sono stati spostati nella regione la scorsa settimana hanno aiutato i sistemi di difesa aerea israeliani a intercettare una grande ondata di droni e missili lanciati verso il paese dall'Iran sabato sera.

«Grazie a questi schieramenti e alla straordinaria abilità dei nostri membri in servizio, abbiamo aiutato Israele ad abbattere quasi tutti i droni e i missili in arrivo», ha detto Biden. Nel primo commento pubblico di Netanyahu dopo l'attacco, ha postato un breve messaggio su X dicendo: «Abbiamo intercettato. Abbiamo bloccato. Insieme vinceremo». Il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato domenica mattina che «in totale, l'Iran ha lanciato più di 300 proiettili contro Israele – 170 droni, 30 missili da crociera e 120 missili balistici – e che il 99% di essi è stato intercettato dalle difese aeree».

Mentre tutti i droni, i missili da crociera e la maggior parte dei missili balistici sono stati abbattuti al di fuori dello spazio aereo israeliano, secondo l’Idf, una giovane ragazza nel sud di Israele è stata gravemente ferita da schegge. Hagari ha detto che ci sono stati anche «lievi danni alle infrastrutture» nella base aerea di Nevatim, nel sud di Israele. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di aver chiamato Netanyahu all'indomani dell'attacco iraniano per riaffermare il sostegno “corazzato” di Washington a Israele, dopo i recenti rapporti tesi sulla guerra a Gaza. «Israele ha dimostrato una notevole capacità di difendersi e sconfiggere anche attacchi senza precedenti, inviando un chiaro messaggio ai suoi nemici che non possono minacciare efficacemente la sicurezza di Israele», ha affermato l'ufficio di Biden in una dichiarazione in cui racconta la chiamata a Netanyahu poco dopo l'attacco.

La condanna

I paesi di tutto il mondo hanno condannato gli attacchi dell'Iran contro Israele, avvertendo che l'attacco minaccia di destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente. Il primo ministro britannico Rishi Sunak in una dichiarazione ha condannato gli attacchi «sconsiderati», che secondo lui «rischiono di infiammare le tensioni e di destabilizzare la regione. L’Iran ha dimostrato ancora una volta di essere intenzionato a seminare il caos nel proprio cortile». Il capo degli affari esteri dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha condannato gli attacchi come «un’escalation senza precedenti e una grave minaccia alla sicurezza regionale» in un messaggio su X. Mentre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione d'emergenza proprio questa sera, sull'attacco senza precedenti dell'Iran con droni e missili contro Israele, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato «la grave escalation rappresentata dall'attacco su larga scala lanciato contro Israele dalla Repubblica islamica dell'Iran».

«Sono profondamente allarmato per il pericolo reale di una devastante escalation a livello regionale - ha aggiunto Guterres - invitando le parti a «evitare qualsiasi azione che possa portare a grandi scontri militari su più fronti in Medio Oriente». Anche Biden frena. Per questo ha convocato gli altri leader del G7 per «coordinare una risposta diplomatica unitaria» all’attacco «sfacciato» dell’Iran, facendo capire che una risposta militare non è attualmente sul tavolo e sottolineando anche che l’attacco a Israele è stato solo su strutture militari. Anche un rapporto della Nbc News nelle ore successive all’attacco citava i timori di alti funzionari statunitensi che Israele potesse agire avventatamente sulla scia dell’attacco iraniano senza riguardo per le ricadute. Citando un alto funzionario dell'amministrazione e un alto funzionario della difesa, il rapporto afferma che le preoccupazioni della Casa Bianca derivano dal modo in cui Israele ha condotto la guerra in corso a Gaza e dall'attacco del primo aprile al generale iraniano Mohammad Reza Zahedi a Damasco. L’attacco iraniano a Israele è arrivato in risposta a quell’attacco. «Non penso che avessero una strategia», avrebbe detto il funzionario americano. «Non sempre gli israeliani prendono le migliori decisioni strategiche». Allo stesso tempo, i funzionari citati nel rapporto hanno affermato che gli Stati Uniti non credono che Israele stia cercando una guerra vera e propria con l'Iran, ma che non possono esserne certi. Il notiziario Axios ha riferito che Biden aveva detto a Netanyahu che si sarebbe opposto a qualsiasi contrattacco israeliano contro l’Iran, che gli Stati Uniti non si sarebbero uniti a tale attacco e che il primo ministro avrebbe dovuto «prendere la vittoria».

La reazione di Biden

«Hai vinto. Prendi la vittoria», ha detto Biden a Netanyahu, secondo un funzionario della Casa Bianca citato nel rapporto Axios. Il funzionario ha anche detto che Netanyahu ha affermato di aver capito quando Biden ha detto a Netanyahu che gli Stati Uniti non avrebbero partecipato ad alcuna operazione offensiva contro l'Iran e non avrebbero sostenuto tali operazioni. Dopo aver lanciato gli attacchi dei droni, domenica Teheran ha avvertito gli Stati Uniti di «stare lontani» dal conflitto con Israele. E sabato scorso, Biden ha interrotto un viaggio di fine settimana sulla costa del Delaware ed è tornato a Washington per un incontro di emergenza alla Casa Bianca con i suoi massimi funzionari della sicurezza nazionale. Ha pubblicato una foto dell'incontro nella Situation Room della Casa Bianca, rivestita di pannelli di legno, con funzionari tra cui il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il segretario di Stato Antony Blinken e il direttore della Cia Bill Burns. I principali legislatori dei partiti democratico e repubblicano hanno espresso sostegno a Israele contro un attacco iraniano. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti modificherà il suo programma per prendere in considerazione una legislazione che sostenga Israele e ritenga l’Iran responsabile, ha detto in una nota il leader della maggioranza repubblicana alla Camera Steve Scalise.

Se Biden preme per una risposta diplomatica all'attacco dell'Iran a Israele, l'attenzione si concentra sulla prevenzione dell’escalation, riporta anche The Wall Street Journal. Una gran parte di missili e droni è stata intercettata con pochi danni. Dopo l'attacco notturno respinto, Biden ha convocato i leader del Gruppo dei Sette paesi per coordinare una risposta diplomatica, «uno sforzo per scongiurare un'ulteriore escalation militare tra i due paesi che potrebbe innescare una più ampia conflagrazione regionale. L'attacco espande il conflitto innescato dal raid mortale del 7 ottobre del gruppo militante Hamas contro Israele e segna una nuova, intensa fase nella guerra ombra tra il Paese e l'Iran, sviluppi che gli Stati Uniti hanno cercato di evitare».