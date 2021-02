Belen a Verissimo: «Aspetto una bambina, si chiamerà Luna Marie»

Alla fine Belen Rodriguez ha confermato le voci di una dolce attesa che da settimane si inseguono. «Sono entrata nel quinto mese di gravidanza, sono felicissima». È stata la stessa showgirl, ospite di Verissimo (la puntata andrà in onda domani) a svelare che il bambino che aspetta dal nuovo compagno Antonino Spinalbese (ex hairstylist di Coppola, che ha conosciuto otto mesi fa) è una femminuccia.

«Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine», ha raccontato emozionata. Ua figlia voluta, arrivata dopo un aborto: «Ero rimasta incinta per sbaglio, quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati», racconta Belen già mamma di Santiago, avuto otto anni fa dall’ex marito Stefano De Martino. «Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che volevamo tantissimo un figlio. E il mese dopo è arrivato».

