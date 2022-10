Belen e il segnale ad Antonino Spinalbese dopo la puntata del Gf Vip: c'entra la figlia Luna Marì

Venerdì 7 Ottobre 2022, 12:59

Mentre Antonino Spinalbese è impegnato al Gf Vip, Belen Rodriguez su Instagram sembra lanciare un segnale proprio rivolto a lui. Ora che la loro love story si è conclusa, resta l’amore per la figlia e un legame per questo indissolubile. Belen, su Instagram, ha pubblicato la foto di due pagine di un libro che sta leggendo, che sembrano proprio rivolte al suo ex.

Belen lancia un messaggio per Antonino?

Nella prima si legge: «La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all'amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo». Nella seconda invece: «Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio [...] si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa»

