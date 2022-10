Belen a Verissimo: «Io e Stefano De Martino siamo ancora sposati. È tornato da me anche se ho una figlia con un altro».

Nell'estate rovente dal punto di vista delle separazioni, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono l'eccezione che ha visto trionfare l'amore. Il loro secondo ritorno di fiamma ha appassionato tutta Italia, ma a svelare l'aspetto più incredibile di gossip è stata proprio la showgirl argentina, ospite a Verissimo. «Siamo ancora sposati», ha rivelato dal salotto pomeridiano di Canale 5.

Ritorno di fiamma

Ci avevamo tutti un po' sperato. Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, come nelle migliore favole. Dopo il matrimonio nel 2012 e la nascita del piccolo Santiago, la rottura tanto discussa. Poi, proprio come nelle strofe di Antonello Venditti, i due si sono allontanati senza mai perdersi di vista e così il loro amore ha fatto giri immensi e poi è tornato. E questa volta sembra essere per sempre, come nelle migliori favole. Dal loro riavvicinamento non hanno mai perso occasione per rincorrersi e passare del tempo insieme. E hanno ritrovato quel sorriso e quella felicità di un tempo. Un ritorno di fiamma che Belen ha voluto raccontare a Silvia Toffanin, rivelando anche un qualcosa di davvero inaspettato.

«Siamo ancora sposati»

Belen Rodriguez a Verissimo, dopo aver rivissuto le tappe della sua carriera televisiva, non poteva non parlare della sua love story con Stefano De Martino. Tutta Italia pensava che i due si fossero separati nel 2015, ma la realtà è ben diversa. «Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio», spiega la conduttrice di Tu Si Que Vales. «La prima volta siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stata annullata. La seconda, invece, il giudice ha preferito aspettare e abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo». E galeotto fu quel giudice che ha preferito attendere. Perché adesso Belen e Stefano sono marito e moglie a tutti gli effetti, condividendo la loro quotidinaità e intimità come una vera famiglia. Anche se allargata...

«È incredibile»

A proposito dell'ex ballerino napoletano, la Belen Rodriguez racconta: «È il mio mascalzone preferito. Tra noi, è stato molto complesso, ma in questo marasma, posso dire che oggi ho la certezza di amarlo davvero tanto. È tornato da me anche se ho un'altra figlia... è davvero incredibile». Stefano De Martino, infatti, ha accolto nella sua vita anche la piccola Luna marì, nata dall'amore tra la sua Belen e Antonino Spinalbese e sembra proprio che la showgirl argentina abbia apprezzato molto.