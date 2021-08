Bebe Vio: «L'oro un miracolo, ad aprile ho rischiato di morire». L'infezione improvvisa e la diagnosi choc

Sabato 28 Agosto 2021, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 16:46

Una medaglia d'oro che vale doppio e che Bebe Vio ha voluto dedicare all'ortropedico e al suo staff che hanno fatto un miracolo per permetterle di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo. La fuoriclasse azzurra ha raccontato che ad aprile scorso è stata colpita da un'infezione da stafilococco e le prime diagnosi non le davano scampo: amputazione del braccio sinistro e rischio di morte.

Le prime parole di Bebe Vio: «Se sembra impossibile allora si può fare»

Bebe Vio, dall'infezione all'oro: il racconto

«Lo scorso 4 aprile mi sono dovuta operare e sembrava che a queste Paralimpiadi non sarei dovuta esserci. Abbiamo preparato tutto in due mesi, non so come cavolo abbiano fatto. Non credevo di arrivare fin qui, perché ho avuto un'infezione da stafilococco che è andata molto peggio del dovuto e la prima diagnosi era amputazione entro due settimane (dell'arto sinistro, ndr) e morte entro poco. Sono felice, avete capito perché ho pianto così tanto? L'ortopedico ha fatto un miracolo, è stato bravissimo, tutto lo staff lo è stato. Questa medaglia assolutamente non è mia, è tutta loro». Le parole di Bebe Vio dopo la vittoria nel fioretto.

«I primi quattro anni della preparazione sono andati benissimo, anche nel periodo del Covid, grazie ai miei allenatori e alle Fiamme Oro perché ho ripreso persino prima delle altre avversarie. L'ultimo anno, invece, è stato parecchio sfigato», ha aggiunto Vio ai microfoni di Rai Sport.

