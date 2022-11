Beatrice Valli incinta, l'annuncio social: «Presto in sei. Questo percorso non è iniziato nel migliore dei modi»

Beatrice Valli e Marco Fantini saranno presto di nuovo genitori. «Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio», con queste parole e due splendidi scatti l'influencer annuncia la lieta novella: è incinta. E replica a tutti i follower che in realtà se ne erano già accorti. Sono felicissimi i futuri genitori ma anche i piccoli fratellini che si stringono attorno al pancione della mamma: Alessandro, che l'influencer ha avuto giovanissima da Nicolas Bovi, e le bambine figlie di Fantini, Bianca e Azzurra la baciano e l'abbracciano.

Beatrice Valli di nuovo incinta, l'annuncio social

I fan della coppia se ne erano già accorti, ma loro avevano smentito per attendere il momento giusto per dirlo. Aveva usato la scusa dell'intolleranza al lattosio l'influencer che ora è raggiante come mai.

«Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente», hanno raccontato Beatrice e Marco.

«Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!». Non è entrata dei dettagli dei problemi che lei e il marito abbiano dovuto affrontare certo è che per Beatrice questo non è stato un momento proprio facile, ultimamente anche una labirintite l'ha messa a dura prova. Dopo l'ultima Mostra del Cinema di Venezia era stata anche ricoverata in ospedale. Ora però iul peggio sembra passato e il sorriso è tornato sul suo volto. Chissà se per la «Vallini family», come li chiamano i fan, il fiocco sarà rosa o azzurro. Non resta che attendere.