Beatrice Valli, la foto nuda fa scattare la bufera social: la reazione (con commento) del compagno Marco Fantini

Beatrice Valli provoca su Instagram. Nelle ultime ore non è sfuggito ai fan dell'influencer lo scatto in cui si mostra completamente nuda. Sdraiata in una piscina l'ex tronista di Uomini e Donne osa senza costume e con il fondoschiena in mostra. «Cit.: ma sei una mamma» con queste poche parole la Valli replica probabilmente a qualche haters che la critica per il suo modo di mostrarsi sui social nonostante lei sia mamma di tre bambini. Una foto per alcuni artistica per altri volgare e scandalosa. Il post ha creato sconpiglio e i fan si sono divisi. E c'è anche chi si chiede il motivo percui il social censuri i capezzoli e non il fondoschiena.

La foto in pochissime ore ha fatto il pieno di like e non sono mancati i commenti anche dei personaggi dello spettacolo.

La fidanzata di Valentino Rossi, la modella Francesca Sofia Novello, ha scritto un entusiasta «sei una super mamma e bellissima!». idem per la ballerina di Amici Giulia Pauselli. Non è mancato sotto al post il commento di Rudy Zerbi che con un «anche io faccio il bagno così e sono un papà» ha fatto ridere tutti.

La reazione del compagno

Ma a ricevere più like è stato il commento di Marco Fantini, compagno dell'influencer (e dal 29 maggio marito). «Avevi finito i cambi in valigia?», la domanda ironica ha raccolto oltre i 4000 consensi dai fan della coppia.