Che la gelosia sia un sentimento irrazionale e spesso pericoloso lo dimostra la vicenda di un trentenne bresciano, finito a picchiare la fidanzata di un anno più grande per un supposto tradimento con il calciatore Mario Balotelli.

L'uomo era ossessionato dall'attaccante del Monza e si era convinto che la sua ragazza, in realtà semplicemente un'amica del giocatore, avesse intrattenuto con lui una relazione clandestina. E per questo il fidanzato si riteneva autorizzato a picchiare la donna, madre di due bambini piccoli, durante litigi furibondi e scenate di gelosia.

IL PRECEDENTE

La storia non poteva che finire davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia dove l'uomo è imputato per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni, dopo aver già subito un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. Il pm ora ha chiesto per lui 13 anni di carcere, anche perché dagli archivi è venuta fuori una precedente condanna a due anni per maltrattamenti alla sua ragazza di allora.

Balotelli di tutto questo era a conoscenza e, per quanto abbia provato a tenersene fuori, in alcune circostanze era intervenuto pure in difesa dell'amica, per esempio affrontando a muso duro l'uomo in un locale in centro a Brescia chiedendogli di smettere di aggredire la ragazza e di lasciarla stare. Ovviamente questo atteggiamento protettivo non ha fatto che peggiorare la situazione e confermare nella testa del ragazzo tutti i suoi sospetti sbagliati.

Eppure gli sarebbe bastata un'occhiata alle cronache rosa per scoprire che Balotelli aveva altro a cui pensare.

RITORNO DI FIAMMA

È di queste ore infatti l'indiscrezione di un ritorno di fiamma tra il calciatore e la modella brasiliana Dayane Mello, recente protagonista del Grande Fratello Vip. Nella casa più famosa d'Italia è stato ospite anche Enock Barwuah, fratello del giocatore del Monza. Per questa ragione Balotelli si è affacciato spesso nel regno di Alfonso Signorini e in quell'occasione ha rivisto la bella Dayane.

In una puntata i due si sono incontrati anche dal vivo all'interno della casa e non solo in collegamento da studio.

E nella sua apparizione tra i vip del Grande Fratello Balotelli ha fatto colpo. Non a caso la modella brasiliana è stata stuzzicata sul tema da Signorini, che alla fine dell'incontro tra Mario e suo fratello Enock, le ha domandato: «Dayane lo vuoi Balotelli come concorrente del Grande Fratello?». Lei a quel punto non ha potuto che ammettere il suo interesse e il presentatore lesto ha incastrato il calciatore: «Mario, tu non te ne sei accorto, Dayane ti ha appena invitato come concorrente nella casa del Grande Fratello. Ti vuole lì dentro». E a quel punto a Balotelli è scappata una battuta hard che ha convinto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a intervenire (per poi archiviare il caso), Dayane dopo sei mesi di reclusione nella casa pare stia recuperando un rapporto con il calciatore. È lo stesso settimanale Chi diretto da Signorini infatti a far sapere che tra i due sarebbe di nuovo scoppiato l'amore. Lontano da flash e telecamere pare che stavolta Balotelli abbia intenzioni serie. E anche per questo non avrebbe tempo di dedicarsi ad altre donne, checché ne pensino i bresciani gelosi da codice penale.

