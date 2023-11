Balotelli, incidente a Brescia: auto distrutta, lui illeso ma barcollante (e sottoposto ad alcoltest)

Paura per Mario Balotelli. L'attaccante ha distrutto la propria auto dopo un incidente a Brescia, in via Orzinuovi, dove l'ex Inter è uscito di strada per motivi ancora da chiarire. Il centravanti della squadra turca dell'Adana, attualmente infortunato, è uscito illeso barcollando dall'abitacolo. Tutti gli airbag dell'auto di Balotelli sono scoppiati. Il calciatore viene medicato dal personale del 118 e sottoposto all'alcol test.