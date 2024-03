Angelo Nicotra, morto il doppiatore voce di Morgan Freeman e Al Pacino: aveva 75 anni

È morto a 75 anni Angelo Nicotra, uno dei più attivi doppiatori italiani.

Angelo Nicotra, la voce di Morgan Freeman

«Oggi ci lascia un altro pezzo di storia del doppiaggio - scrive su Facebook l'Associazione Nazionale Attori e Doppiatori -. Uno dei primi talenti che hanno iniziato da bambini, per poi padroneggiare la nostra arte in maniera impeccabile. Salutiamo e ringraziamo Angelo Nicotra per tutto quello che ha regalato al cinema e alla televisione italiani. Un abbraccio sentito alla famiglia».

«Caro Angelo - sottolinea il Nuovo Imaie -, hai prestato tante volte la voce a Morgan Freeman, ma anche ad Al Pacino e a molti altri attori internazionali che hanno potuto beneficiare del tuo calore e colore.

Oggi te ne sei andato, ma noi, certo, non ti dimenticheremo».

CHI ERA

Nato a Roma, Nicotra è stato doppiatore di Morgan Freeman, di cui è stato la voce principale dopo il ritiro di Renato Mori. Ha prestato la sua voce anche ad Al Pacino, Danny Glover, Forest Whitaker, John Goodman, Jeffrey Tambor, Richard Jenkins. È stata la voce anche di personaggi d'animazione come Mr. Potato nella saga Toy Story. Ha lavorato, inoltre, per Peppa Pig, il Muppet Show e Futurama. È stato, inoltre, direttore di doppiaggio per film come Monty Python - Il senso della vita e Robin Hood - Principe dei ladri.