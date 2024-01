Amici risponde a Luca Jurman: «Ci critica perché non lo rivogliamo nel cast». Immediata la replica del produttore

La produzione di Amici, dopo un lungo silenzio, ha deciso di rispondere attraverso un comunicato stampa alle critiche di Luca Jurman, ex vocal coach del programma condotto da Maria de Filippi. Con un lungo post ha deciso di prendere posizione in merito a questa vicenda con la risposta del produttore che non si è fatta attendere a lungo.

Chi è Luca Jurman e cosa è successo con Amici

Luca Jurman nel 2008, ha partecipato ad Amici con il ruolo di Vocal Coach. Giusto un paio di anni per lui in qualità di professore all'interno format prima di dedicarsi ad altro. Oggi Jurman continua a promuovere sui suoi canali social le sue produzioni e dire la sua sulla musica contemporanea ma non ha più voluto associare il suo nome all'esperienza fatta nel talent. Lui infatti ritiene che il messaggio che viene promosso nei confronti della musica sia del tutto sbagliato e per questo motivo ha pensato fosse meglio che le due strade si separassero. Nell'ultimo periodo hanno fatto scalpore i suoi video fatti sui social dove ha criticato e continua tutt'oggi a criticare gli allievi di quest'edizione ma anche di quella precedente come nel caso di Angelina Mango e non solo, critica chi fa utilizzo dell'autotune ma soprattutto se la prende molte volte con la produzione del programma.

La nota della Produzione

Il produttore esecutivo, Paola di Gesu, in merito alla questione ha deciso di rispondere a queste critiche attraverso un comunicato stampa:

«Che si parli di un programma tv nel web o sui giornali, è cosa più, che normale. Che se ne parli perché qualcuno decide di screditare quel programma perché non corrisponde al suo gusto personale, succede e va accettato come tutte le critiche. C'è però un limite... È da un mese o più che un ex coach di canto di Amici, Luca Jurman, cerca disperatamente visibilità infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte. Dal 2018 e fino ad una manciata di mesi fa, ha telefonato decine e decine di volte, ha mandato tanti messaggi, ha cercato in ogni modo di poter rientrare a far parte del cast tecnico o artistico di Amici. È venuto di persona negli uffici della società a Roma, per proporsi e per, secondo lui, dimostrare quanto si fosse sbagliato andandosene all'epoca in cui decise di fare un “colpo di scena”. Verso la fine di una puntata del serale, all'epoca in diretta, si alzò e guarda caso con sotto la sedia già il cappotto e la sua borsa - disse appunto in diretta che riteneva terminato il suo lavoro ad Amici (aveva perso la sua ultima allieva). Nei giorni successivi cercò in ogni modo di tornare sui suoi passi, ma ritenemmo che fosse sufficiente chiudere il rapporto li e con tanta buona educazione, gli dicemmo che poteva serenamente ritenersi libero anche dal contratto che lo avrebbe invece impegnato per qualche altra settimana. Ognuno è giustamente libero di fare le proprie scelte e la scelta di avere Jurman tra i coach era già stata messa in discussione più e più volte dalla produzione perché i suoi metodi parevano per una serie di ragioni, poco limpidi e poco funzionali alla vita artistica degli allievi. Le strade si dividono con buona pace di tutti, di solito. Invece nel suo caso, come appare dai social dove quasi quotidianamente esterna fandonie, pare che non potendo arrivare là dove espressamente, direttamente e personalmente ha richiesto di tornare, lo abbia portato a infangare, svilire, denigrare la sua ambita meta. Non mi riaccettate? Allora vi sputo addosso. (La volpe e l'uva...). Ecco questo è Jurman e questo sarebbe tutto, se non fosse che lui oggi stia li pervicacemente a negare di aver chiesto di tornare, a negare sfacciatamente di aver proposto se stesso come “giudice cazzuto”... Ora, non siamo in un tribunale e non si possono sbandierare i messaggi inviati di testo e di audio. Ma quei messaggi ci sono e lui lo sa, quindi noi siamo tanto pazienti, ma perché insistere? Ci auguriamo che con la stessa disinvoltura con la quale pontifica a volte anche un po' senza senso sui social, voglia banalmente chiuderla qui e girare pagina. Con rispetto per tutti, anche per chi non ce l'ha per noi».

La risposta di Luca Jurman

A tempo di record, è arrivata la risposta del produttore musicale attraverso una storia sul suo canale Instagram dove ha detto di non conoscere personalmente Paola di Gesu e non solo. Ecco le sue parole:

«Ecco quello che succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia. Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi. Non so affatto chi sia Paola Di Gesu e non la conosco e state tranquilli che io ad Amici non ci torno e non tornerò mai! Infine non vi preoccupate nei prossimi giorni uscirà un bel video risposta».