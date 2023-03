Amanda Lear show con Loretta Goggi: «Alba Parietti negata come valletta. La Ventura? Si è rifatta il naso e ha fatto carriera»

Amanda Lear è stata ospite ieri sera 18 marzo della seconda puntata di Benedetta Primavera, il varietà di Rai 1 condotto da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo). Durante la puntata Amanda ha ripercorso alcuni tra i momenti più significativi della sua carriera. «Ho deciso di fare molta provocazione, scandalo, foto nude – ha detto commentando i suoi inizi – Questa ambiguità ha molto aiutato a rendermi popolare in Italia, perché questo è il Paese delle grandi voci e quella non era la mia qualità. Serviva creare qualcosa di diverso».

Amanda Lear chi è? Età, amanti, malattia, identità sessuale, la rivelazione hot di Bosè, la morte del marito e il patrimonio: stasera da Loretta Goggi

La foto su Playboy



Quindi sullo schermo è comparsa la foto di una sua copertina su Playboy: «La prima copertina di Playboy che ho fatto, ero un po' imbarazzata e quindi chiesi che fosse una donna a fotografarmi, non un uomo. Una tedesca che mi ha fotografata completamente nuda, peli e tutto, lì si vedeva che non ero una bionda vera. Però allora andava di moda, tutte le attrici e tutte le cantanti dovevano fare questo genere di foto sexy».

L'aneddoto su Claudia Schiffer



Loretta le propone un gioco, le darà degli spunti e lei dovrà commentare. Compare una foto di Claudia Schiffer e Lear parte in quarta, tirando fuori uno degli aneddoti celebri tratti dalla sua autobiografia: “Claudia Schiffer… Si parlava di fare un film sulla mia vita. Hanno pensato a lei per la mia parte. Le ho dato il libro e mi ha detto “Mi piace il tuo libro, chi te l’ha scritto?” E le ho risposto “Mi fa piacere che ti sia piaciuto, chi te l’ha letto?”.

I veleni sulle colleghe



Si prosegue tirando fuori una raffica di commenti su alcune delle donne di spettacolo più rinomate in Italia. Da Alba Parietti: "Conducevo un programma e avevo una valletta che si chiamava Alba Parietti, ragazza molto bella e intelligente ma come valletta negata". Per arrivare a Simona Ventura, che prende in giro con il suo classico tono: "Simona Ventura una volta ha vinto e con i soldi che ha vinto si è pagata la prima rinoplastica e ha fatto carriera".

Amanda Lear è un personaggio che ho sempre trovato irresistibile. Impossibile non amarla #BenedettaPrimavera pic.twitter.com/fd5189kCdt — Tania (@pennad_pennad3) March 17, 2023

Il siparietto hot

L'ex modella a un certo punto ha messo in imbarazzo la Goggi. Indicando la sua camicetta, infatti, Amanda Lear ha chiesto alla conduttrice: "Ma sei nuda sotto? È tutto trasparente". A quel punto il pubblico in studio è scoppiato a ridere. E Loretta ha subito precisato: "Ma stai scherzando? Ho sotto il mio body".

E non è finita qui. Perché Amanda Lear ha insistito: "È tutto trasparente però...". E ancora, ha aggiunto: "Questo è un programma per famiglie eh". Quindi la conduttrice ha ribattuto prontamente: "Famiglie attempate però, come lo sono io". E di nuovo il pubblico ha applaudito e riso.