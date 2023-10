Amanda Lear chi è? Età, amanti, malattia, identità sessuale, la morte del marito e il patrimonio: ospite oggi a Verissimo

Amanda Lear è ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin in onda dalle 16.30 su Canale 5, "Verissimo". Anche in questo appuntamento, il programma offrirà un vero e proprio viaggio all'interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo. Ma chi è Amanda Lear? Riperriamo la storia professionale e privata della controversa Musa di Salvador Dalì, la diva dal fascino immortale.