Benedetta Primavera, stasera in tv su Rai1 torna lo show di Loretta Goggi: gli ospiti e le anticipazioni del 17 marzo

Stasera in tv, venerdì 17 marzo andrà in onda in prima serata, alle 21.25 su Rai1 il secondo appuntamento (dei quattro totali) con «Benedetta Primavera», il varietà condotto da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo), prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time.

Il Cantante Mascherato, da domani Milly Carlucci torna su Rai1: maschere e concorrenti. Gli indizi e le anticipazioni (ci sarà anche De Sica)

Benedetta Primavera, stasera in tv lo show di Loretta Goggi

Anche in questo appuntamento il programma offrirà un vero e proprio viaggio all'interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo: ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la prima notte dopo U&D: «Ne avevamo bisogno. Auguriamo il meglio ad Alice»

Tutte personalità tra cinema, musica, teatro e televisione che si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d'Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti.