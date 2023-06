Alexei Dyumin, l'ex guardia del corpo di Putin (che gli ha salvato la vita) potrebbe prendere il posto di Shoigu

C'è l'ex guardia del corpo di Putin pronta a prendere il posto di Shoigu. I media russi riferiscono che Alexei Dyumin, governatore della regione di Tula, sarà il prossimo ministro della Difesa. Dal 1999 al 2007 Dyumin ha lavorato come guardia del corpo di Putin. Prima c'era il "cuoco" di Putin, ovvero Prigozhin, ora c'è la guardia del corpo del presidente russo.

Shoigu visita a sorpresa le truppe russe in Ucraina, Isw: «Potrebbe essere sostituito da Alexei Dyumin»

L'operazione segreta

Alexei Dyumin, ex vice ministro della Difesa russo, nel 2014 ha condotto un'operazione segreta per aiutare il presidente rovesciato di Kiev Viktor Yanukovych a sfuggire a una condanna a 13 anni di carcere in Crimea. Ha conquistato la fiducia di Putin salvando il dittatore da "morte certa", spaventando un orso che aveva cercato di introdursi in una remota residenza presidenziale in montagna.

La politica

Attualmente è governatore di Tula dal 2016.

Il ruolo nell'annessione della Crimea

Nel 2014 Dyumin è diventato il vice capo del GRU, le forze operative speciali russe , che ha svolto un ruolo chiave nell'annessione russa della Crimea . Secondo il quotidiano " Kommersant ", Dyumin ha orchestrato l'evacuazione del presidente ucraino Viktor Yanukovich il 23 febbraio 2014. Dyumin ha personalmente rifiutato di commentare e ha definito tutte le speculazioni "miti".

La famiglia

Dyumin è sposato, la moglie Olga è nata l'8 gennaio 1977 a Mosca. Ha un figlio, Nikita, che studia a scuola. Nell'aprile 2018, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a lui e ad altri 23 cittadini russi. Dyumin è stato anche sanzionato dal governo britannico nel 2023 in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Dyumin gioca a hockey amatoriale nella posizione di portiere.