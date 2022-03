Tom Parker, morto il cantante dei The Wanted: aveva 33 anni

Tom Parker, cantante della boy band britannica The Wanted, è morto oggi all'età di 33 anni per un tumore al cervello inoperabile, malattia che lo stesso Parker nel 2020 aveva rivelato ai suoi fan.

L'annuncio sui social della moglie «I nostri cuori sono spezzati»

La notizia della morte è stata data dalla band, mentre la moglie del cantante, Kelsey Hardwick ha pubblicato un lungo post su Instagram: «I nostri cuori sono spezzati. Tom era il centro del nostro mondo. Non possiamo immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza energica. Grazie a tutti coloro che lo hanno curato per tutto il tempo, ha combattuto fino alla fine. Sarò sempre orgogliosa di te» ha scritto.

Kelsey Hardwick aveva sposato Parker nel 2018 e dal quale ha avuto due bambini, Aurelia Rose, nata nel 2019, e Bodhi, nato lo scorso ottobre. La band ha detto di essere «devastata» dalla morte di Parker. Gli amici e colleghi del gruppo hanno detto di essere stati al suo fianco assieme alla sua famiglia nel momento della morte.

The Wanted, la boy band di "Glad You Came"

I The Wanted sono una boy band formata nel 2009, con Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes e Jay McGuness. Tra le loro canzoni più note ci sono "Glad You Came, 'Chasing The Sun' e 'All Time Low'. Il gruppo ha pubblicato un album dei più grandi successi lo scorso novembre. Poco prima dell'uscita dell'album, Parker aveva detto ai fan che il suo tumore al cervello era «stabile» e «sotto controllo».