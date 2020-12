Alessia Bonari, l'infermiera-simbolo: «Usare i social è fondamentale, così sensibilizziamo i giovani»

La terza edizione del premio Angi Innovation Leader Award va ad Alessia Bonari, l'infermiera di Grosseto divenuta un simbolo della lotta al coronavirus. Venerdì 4 dicembre si terrà la terza edizione e l'infermiera, divenuta famosa per i suoi selfie che la ritraevano col viso segnato dalle protezioni individuali, rappresenterà i tanti medici ed infermieri che ogni giorno stanno rischiando in prima persona per contenere la pandemia.

APPROFONDIMENTI BRESCIA Covid, Carlo e il suo diario sul ricovero: «La febbre e la... UN BUSTO DEDICATO A MEDICI E INFERMIERI AL PINCIO Un busto dedicato a medici e infermieri al Pincio (foto Daniele... SALUTE Manovra, aumenti di stipendio a medici e infermieri. Beux (Tecnici...

In questi mesi alcuni autoscatti dell'infermiera ventiquattrenne sono diventati virali, circolando soprattutto sui social, dove Alessia è particolarmente presente. Anche considerando che l'emergenza è tutt'altro che superata. Durante la consegna del premio Alessia ha dichiarato: «Ci vorrebbe un'immagine molto simile a quella che ho postato io a marzo. In questo momento non sono più impegnata in prima linea in un reparto Covid, ma un'immagine di tutti i miei colleghi che stanno facendo molti sacrifici per contribuire a sconfiggere il virus»

🏆 Innovation Leader Award, riconoscimento in rappresentanza di chi ogni giorno scende in prima linea contro la pandemia da coronavirus, ad Alessia Bonari, l'infermiera di Grosseto simbolo dell'emergenza. Ne parleremo alle 10 durante la conferenza stampa del #PremioANGI 🚀 pic.twitter.com/1CLLS9BZe4 — Brandtopia (@Brandtopia_it) December 1, 2020

Alessia ha spiegato inoltre che, per raggiungere una comunicazione efficace oggi, è necessario non trascurare i social media, perché sono il canale preferito dai giovani. Da qui la sua decisione sensibilizzare i giovani grazie al suo profilo Instagram. Distanti, ma vicini, Alessia ha poi raccontato come sta vivendo il periodo pre natalizio: «Ho già fatto l'albero, anche se quest'anno sarà sicuramente diverso dagli altri. Se si potrà, festeggerò con la mia famiglia in Toscana, se no sarà per il prossimo anno».

Nel frattempo il presidente di Angi, Gabriele Ferreri fa sapere che «L'Innovation Leader Award consegnato oggi ad Alessia Bonari va esattamente in questa direzione, per il contributo anche morale dato nella battaglia che tutti noi stiamo portando avanti in un anno molto particolare». Angi, che è un'associazione no profit che si dedica all'innovazione, durante la presentazione, ha annunciato le altre dieci categorie che riceveranno il riconoscimento.

Fra queste troviamo le categorie Scienza & Salute, Costume & Società, Cultura & Turismo, Mobilità & Smart City, Energia & Ambiente, Industria & Robotica e AeroSpace, Food & Agritech, Sport & Benessere, Economia & Finanza, Formazione & Human Resource, Comunicazione & Mass Media.

© RIPRODUZIONE RISERVATA