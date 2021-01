Chi è Alessandra Casella, dalla "Tv delle ragazze" alle "Comiche" con Pozzetto e Villaggio

Alessandra Casella è un volto noto della televisione e del cinema italiani. Dotata di una naturale comicità è si è fatta sempre notare per le sue interpretazioni brillanti. Alessandra Casella è nata il 16 agosto 1963 a Milano. Il grande pubblico la ricorda soprattutto per il suo debutto tv alla "Tv delle Ragazze" e per il ruolo della moglie isterica (il marito è Fabio Traversa) nel fortunato "Le comiche" del 1990 con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio. In tv ha condotto anche La Domenica Sportiva nel 1994, al fianco di Gianfranco De Laurentiis, morto a fine 2020. Alessandra Casella ha interpretato anche alcune fiction televisive, "Colletti Bianchi", "Pazza famiglia" e "Pazza famiglia 2". Da anni cura una rubrica di recensioni letterarie su Oggi ed è autrice teatrale e di un libro "Un anno di Gloria".

Alessandra Casella, marito morto a 54 anni: «Era l'amore della mia vita, il mio migliore amico»

Un infarto a 54 anni. Era l'amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico. — Alessandra Casella (@Casellabooksweb) January 2, 2021

