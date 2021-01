Alessandra Casella, il marito morto a 54 anni: «Era l'amore della mia vita, il mio migliore amico»

Alessandra Casella, un grave lutto ha colpito all'alba del 2 gennaio 2021 l'attrice, conduttrice e scrittrice, che su Twitter ha annunciato la morte del marito. «Un infarto a 54 anni. Era l'amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico», queste le poche parole usate dalla Casella per dare la brutta notizia con un tweet, dove sono stati fin dal minuto successivo alla pubblicazione molti e calorosi i messaggi di quanti provano a starle vicino in questo momento così doloroso.

Un infarto a 54 anni. Era l'amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico. — Alessandra Casella (@Casellabooksweb) January 2, 2021

Alessandra Casella ha sempre tenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Il pubblico televisivo la ricorda in particolare per la conduzione della trasmissione A tutto volume, tra il 1992 e il 1994, e ha esordito in Rai con La tv delle ragazze e ha partecipato a serie tv come Don Matteo.

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA