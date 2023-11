Miss Universo 2023, il messaggio body positive di Miss Nepal

Sabato 18 Novembre 2023, 09:25

Miss Universo 2023 è già iniziato con le sue fasi preliminari a San Salvador. La 72ª edizione del concorso di bellezza sta facendo discutere, soprattutto per la straordinaria partecipazione della modella Jane Dipika Garrett, rappresentante del Nepal, che sta sfidando gli stereotipi nel più famoso concorso di bellezza al mondo. E lo fa con il suo essere una modella plus-size, il che le porta molti riconoscimenti ma anche alcune critiche. Durante le preliminari tenutesi mercoledì 15 novembre, Garrett non solo ha mostrato la sua grazia ed eleganza sulla passerella, ma ha anche sorpreso con la sua sicurezza e determinazione durante la sfilata in costume da bagno. La sua partecipazione va infatti oltre la semplice sfilata di moda: è una potente affermazione di empowerment. Garrett sta diventando una figura di spicco nel movimento body positive sfidando gli stereotipi legati ai concorsi di bellezza. La sua presenza a Miss Universo non celebra solo la diversità, ma sostiene anche l'accettazione del corpo in tutte le forme e dimensioni. Il suo obiettivo è chiaro: ispirare le donne di tutto il mondo a essere orgogliose della propria apparenza e a sfidare gli standard di bellezza preimposti.