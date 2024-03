Spari sul set con Alec Baldwin, responsabile armi giudicata colpevole di omicidio colposo: anche l'attore verso la condanna

Hannah Gutierrez, la responsabile delle armi sul set del film di Alec Baldwin "Rust", è stata giudicata colpevole di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins nell'ottobre 2021. Lo ha deciso una giuria in New Mexico, secondo quanto riportato dai media Usa.

La condanna dell'attrezzista prepara la strada ad una condanna anche contro Baldwin che, a fine febbraio, è stato incriminato per omicidio colposo. Il processo contro di lui inizierà il 9 luglio, nonostante la richiesta del suo avvocato, Alex Spiro, di cominciare a metà giugno. Baldwin ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto della pistola da cui è partito il colpo. Se riconosciuto colpevole, rischia 18 mesi di prigione.