Al Bano ricorda la figlia Ylenia: «Per me sei sempre al mio fianco». Oggi la primogenita scomparsa avrebbe compiuto 53 anni

Il 5 gennaio del 1994 Ylenia Carrisi, figlia primogenita di Al Bano e Romina Power scomparve nel nulla a 24 anni, mentre si trovava a New Orleans. Una data che ha cambiato per sempre la vita della famiglia Carrisi, e oggi il papà Al Bano ha voluto fare gli auguri all'amata figlia, che proprio oggi, 29 novembre, avrebbe compiuto 53 anni. «Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell’avrei voluto fare e non è accaduto», scrive il cantante su Instagram allegando una foto che li ritrae sorridere complici mentre si abbracciano.

Romina Power: «Ho incontrato la Madonna di Medjugorje e credo che mia figlia Ylenia sia ancora viva»

Il post commovente

Il 29 novembre 1970 nasceva Ylenia Maria Sole Carrisi. Con questa data esordisce lo straziante post Instagram di Al Bano, che prosegue: «Ylenia, la mia prima figlia. Sopravvivere a un figlio è una condanna. Per me sei sempre al mio fianco, solo che i nostri percorsi ora sono fatti di pensieri. Alcuni magici, altri amari. Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell’avrei voluto fare e non è accaduto. Quel 5 gennaio 1994, il tuo essere è diventata una essenza. E il mio un essere Senza. Eppure sei con me. Sempre. Tanto quanto io sarò sempre con te, ora e nel momento in cui salirò quelle scale del cielo e ci riabbracceremo».

Parole intime e dolorose, che danno l'idea dello strazio vissuto dai genitori nell'affrontare un mistero che dopo più di 50 anni non ha ancora trovato una spiegazione.

E ognuno tenta di darsi da sé le risposte: per mamma Romina, Ylenia è ancora viva. Per papà Al Bano sembra essere chiaro che lei non c'è più, ma, come scrive lui stesso, la sua presenza lo accompagna costantemente.