Anche Al Bano è costretto a fare i conti con il Covid. Il cantante è risultato positivo, ma ha rassicurato i fan: «Sto benissimo, ma non so come sia successo». Avrebbe dovuto partecipare allo show di Capodanno che andrà in onda su Canale 5, ma sarà costretto a dare forfait. Adesso è in isolamento a casa in buone condizioni.