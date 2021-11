Stasera in tv, The voice senior su Rai 1: curiosità e anticipazioni sul nuovo programma

Venerdì 26 Novembre su Rai 1 in prima serata, appuntamento con la nuova edizione di The Voice Senior. Tra le curiosità di questa stagione, i 28 anni di differenza tra il concorrente più giovane e quello più anziano; saranno rappresentati tutti i continenti e tra i concorrenti c'è chi è nato in Cina ma vive in italia da 30 anni e chi è nato a Tunisi ma è emigrato in Oceania per 50 anni. Tra i giudici troviamo Orietta Berti insieme ai colleghi Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Crediti foto: kikapress Music: «Funday» from Bensound.com



APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Stasera in tv, oggi venerdì 26 novembre su Rai Movie... TELEVISIONE Stasera in tv, oggi venerdì 26 novembre su Iris «Lo...

LEGGI ANCHE:-- Al Bano Carrisi parla a poche ore dall'inizio di The Voice senior e svela cosa è successo con Orietta Berti