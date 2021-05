11 Maggio 2021

Lutto per Adele. Il padre della cantante è morto all'età di 57 anni. Mark Evans, che non aveva parlato con sua figlia per anni, è morto in seguito a una battaglia contro il cancro: lo riporta il tabloid Sun. Una fonte ha detto al giornale che la famiglia dell'artista è «ovviamente molto turbata dalla sua morte». La fonte ha aggiunto che il rapporto con sua figlia è rimasto «aspro fino alla fine», nonostante diversi tentativi di «sistemare le cose».

Adele's estranged father dies aged 57 after losing his battle with cancer https://t.co/6wP7NHOKFg — Daily Mail Online (@MailOnline) May 11, 2021

Evans aveva abbandonato la cantante quando era bambina: lo aveva rivelato la stessa cantante in un'intervista durante la quale disse di aver lottato per trovare l'amore a causa dei suoi problemi di abbandono. Il signor Evans era un autista e nel 2013 aveva rivelato di avere il cancro all'intestino.

Due anni prima, Evans aveva ammesso di essere un «pessimo padre» per sua figlia, soprattutto da piccola, quando stava crescendo. «Bevevo due litri di vodka e sette o otto pinte di Stella ogni giorno. Ho bevuto così per tre anni. Dio solo sa come sono sopravvissuto», spiegò. Infine rivelò di vergognarsi «profondamente di ciò che sono diventato».

BREAKING: Adele's estranged father Mark Evans has 'died after cancer battle' https://t.co/5OVbY0mc7n — Metro Entertainment (@Metro_Ents) May 10, 2021

