Achille Lauro, età, vita privata e carriera. Torna a Sanremo il performer con un'esibizione speciale

Dallo stile discusso e provocatorio, una Lady Gaga versione maschile Achille Lauro fa sempre parlare di sé. Esiste un limite alla trasgressività? Dai suoi look, il trucco e lo smalto, al suo atteggiamento sfrontato fino ai testi delle sue canzoni, Achille Lauro vuole abbattere tutti i muri del conformismo. Per i primi scandali dobbiamo tornare al suo primo Sanremo nel 2019 con la canzone Rolls Royce. Ma dopo anni in cui l'artista è cresciuto e si è evoluto, ora Achille Lauro è tornato a Sanremo e si esibirà dal Suzuki Stage.

Chi è Achille Lauro

Lauro De Marinis nasce l’11 luglio 1990 a Verona. Figlio secondogenito di Nicola De Marinis, professore universitario e magistrato della Corte di Cassazione di Gravina in Puglia, e Cristina Zambon. Cresce a Roma e dall’età di 14 anni decide di andare a vivere con il fratello maggiore Federico, che gli trasmette la passione per la musica. Federico infatti era produttore per la crew Quarto Blocco, che lo portò ad allontarsi dalla famiglia che si sarebbe trasferita in un’altra città. Sempre grazie al fratello, Lauro si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock. Come dichiarato in alcune canzoni e in alcune interviste, Lauro ha mantenuto negli anni un rapporto molto stretto con sua madre, attuale amministratrice della holding di Lauro, la De Marinis srl, mentre ha avuto un rapporto conflittuale con il padre, solo recentemente risaldato.

Nel 2017 Lauro ha preso parte allo show televisivo Pechino Express insieme al suo produttore Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, come coppia dei Compositori, posizionandosi al terzo posto. Nel 2018 entra nel campo cinematografico come produttore di Terrurismo, un corto del regista Vito Cea e dello scrittore e sceneggiatore Roberto Moliterni, nel quale appare in un breve cameo.

Il corto vincerà il premio MaTiff per giovani produttori. Nello stesso anno partecipa come attore e autore di testi in rima nel lungometraggio Applausi, ispirato alla vicenda di Elisa Claps. Per la 76ª Mostra del Cinema di Venezia presenta un corto in realtà virtuale Happy Birthday di Lorenzo Giovenga, in cui compaiono anche due sue canzoni. Nel 2019 esce sulle piattaforme Sky il documentario autobiografico No face 1, diretto da Sebastiano Bontempi e Lauro stesso.

Nel gennaio 2019 pubblica la sua autobiografia Sono io Amleto, edita da Rizzoli. Il 19 maggio 2020, sempre per Rizzoli, viene pubblicato il suo secondo libro 16 Marzo: L’Ultima notte.

Dopo aver già affiancato Mara Maionchi nella scelta dei concorrenti alle Home Visit di X-Factor 2018, torna a X-Factor l’anno successivo per condurre il talk show Extra Factor insieme all’attrice Pilar Fogliati.

Nel 2020 fonda, insieme al manager Angelo Calculli e al co-direttore creativo Nicolò Cerioni, una nuova agenzia di booking e management, la MK3. Contestualmente viene nominato Chief Creative Director dell’etichetta discografica Elektra Records.