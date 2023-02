Sethu, età, vita privata e carriera. Chi è il cantante che sta vincendo il FantaSanremo 2023

Dopo aver superato Sanremo Giovani Sethu è in gara tra i Big di Sanremo 2023 con il brano «Cause Perse». il festival è «un punto di arrivo, ma da cui ripartire subito», dice questo 25enne originario di Savona. Il suo vero nome è Marco De Lauri e al festival ci arriva con il fratello gemello Jiz, suo produttore e musicista (la chitarra che lo accompagna sarà la sua). Per questo parla spesso al plurale.

Sethu, chi è

«Siamo arrivati dalla cameretta all'Ariston - sintetizza Sethu -, raccontando le nostre inquietudini e le nostre incertezze. Litighiamo su cose futili, ma sulla musica siamo una cosa sola. Il nostro è un legame potentissimo. Lui è di poche parole e preferisce stare dietro le quinte, io ci metto la faccia».

Nonostante sia passato solo un mese e mezzo da Sanremo Giovani, il 25enne - cresciuto tra metale e hip hop nell'underground ligure - si sente già cambiato e cresciuto. «È un percorso che mi ha già insegnato tanto. Mi sembra di essere invecchiato di 30 anni in poche settimane», scherza. Non ha paura, solo «un pò di soggezione. Non sono mai stato su un palco così grande, con milioni e milioni di spettatori a guardarti. Ma sarà tutto così veloce che non mi accorgerò di niente. C'è una cosa che vorrei, però: che tutto fosse perfetto, che niente andasse storto. Sono consapevole che vado al festival con un progetto piccolo e che ci sono stelle che brillano più di me, ma la mia vittoria è già esserci».