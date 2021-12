Abito da sposa scomparso, l'appello social di una 32enne di Pordenone: «Sto male, ho bisogno di voi»

L'abito più importante della vita scomparso tre giorni dopo il matrimonio. Fa molto discutere l'appello social pubblicato lo scorso 5 dicembre con un post su Facebook da Vanessa, una 32enne di Fontanafredda (provincia di Pordenone). La ragazza ha chiesto aiuto alla comunità del social network più diffuso in Italia per riuscire a recuperare il suo abito da sposa, andato perso a causa di un problema creato dalla lavanderia dove l'aveva portato.

APPROFONDIMENTI LE NOZZE Bianca Berlinguer si sposa con Luigi Manconi ROMA Laura Castelli e il portavoce di Di Maio sposi IL CONCORSO International Wedding Photographer of the Year Awards 2021

La storia

«Scrivo questo appello nella speranza che la solidarietà di chi lo condividerà mi aiuti», esordisce così Vanessa Bertolo che da quasi sei mesi cerca in ogni modo di riuscire a rintracciare il suo abito da sposa. La lavanderia dalla quale abitualmente si serve gliel'ha smarrito e da giugno non riesce più a ritrovarlo. Prima la scusa di un "trattamento speciale" per il lavaggio, che ha fatto prendere tempo, poi l'ammissione: il vestito si è perso.

L'atto finale della disperata ricerca della ragazza è il post Facebook, condiviso da oltre 1700 persone e diventato presto uno dei più visti in Italia.

Umbria, l'ex parroco si sposa con la catechista: cerimonia nella chiesa di un resort

Il post Facebook

«Non mi sarei mai immaginata di condividere sui social le foto di me - scrive - vestita col mio tanto desiderato abito da sposa, per chiedere aiuto ad ognuno di voi per ritrovarlo...sto male», prosegue la donna.

La ragazza si è sposata a giugno e tre giorni dopo le nozze lei e suo marito hanno portato gli abiti alla lavanderia della zona. Due mesi dopo è tornata nel negozio per chiedere del suo abito da sposa, ma le è stato detto che era stato affidato ad un'altra lavanderia specializzata. Altri due mesi di attesa per scoprire, lo scorso novembre, che l'abito era stato perso per sempre.

Laura Castelli e il portavoce di Di Maio sposi: matrimonio a 5 Stelle a Trastevere

Le reazioni degli utenti

In preda allo sconforto la ragazza ha quindi deciso di scrivere il post su Facebook nella speranza di intercettare qualcuno che possa aver visto l'abito. «Ho portato pazienza - scrive ancora - ma ad oggi ho ancora solo ipotesi, quindi ho deciso di fare questo appello per darmi l'opportunità di riportarlo a casa perché è a casa con me il suo posto». «Ritrovarlo per me sarebbe una gioia immensa e la fine di un brutto sogno. Grazie di cuore a chiunque vorrà aiutarmi», conclude il post Vanessa.

Centinaia i commenti in suo sostegno degli utenti di Facebook. «Condiviso. Sto a Vicenza in bocca al lupo», scrive Emilia. «Buona fortuna e speriamo davvero che tu possa ritrovarlo. Ho condiviso il tuo post. Io sono di Verona», scrive Benedetta. In attesa di ritrovare l'abito crescono, quindi, di ora in ora le condivisioni del post.