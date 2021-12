Bianca Berlinguer si sposa a 62 anni: chi è il futuro marito Luigi Manconi

Bianca Berlinguer si sposa. La giornalista, 62 anni, convolerà a nozze con il compagno Luigi Manconi. Lo rivela il settimanale "DiPiù", dopo aver scovato le pubblicazioni affisse al comune di Roma. Bianca Berlinguer e Luigi Manconi, 73 anni, stanno insieme dagli anni '90 e hanno una figlia, la 23enne Giulia. Per la conduttrice di Cartabianca si tratta del secondo matrimonio: in precedenza è stata legata al giornalista Stefano Marroni, oggi a capo della comunicazione Rai.

Anche Manconi ha un altro matrimonio alle spalle, dal quale sono nati due figli, Davide e Giacomo. È originario di Sassari, in Sardegna, ed è un giornalista, docente universitario, scrittore e politico. La coppia non ha annunciato la data del matrimonio e, a giudicare dalla propria riservatezza, è molto probabile che non lo comunicherà ufficialmente.