LE INAUGURAZIONI

Quattro inaugurazioni in un solo giorno, per una città che ritrova così nuova linfa, e soprattutto nuovi servizi per i cittadini. Presenti, accanto al sindaco Anna Maria Bilancia, gli assessori regionali alla sanità Alessio D'Amato, l'assessore alla Pari Opportunità Enrica Onorati, il consigliere regionale Salvatore La Penna e il direttore generale della Asl di Latina Silvia Cavalli. Alla presenza di autorità civili e militari si è dato così il via all'apertura ufficiale del Terzo padiglione, completato in poco meno di due anni con attrezzature di prim'ordine, della Cittadella della Salute.

«Con questo ultimo moderno padiglione ha spiegato l'assessore regionale D'Amato - si chiuderà definitivamente l'era dell'ospedale Regina Elena, lì non rimarrà nulla più visto che si è portato a termine il complesso della Cittadella della Salute che darà modo alle collettività del territorio di poterne usufruire». Soddisfazione viene espressa dal direttore generale dell'Asl Silvia Cavalli che ha sottolineato «Questa è una bellissima struttura di prossimità per la popolazione, per tutto il bacino dei monti Lepini che tocca quasi 30mila abitanti. Il terzo tassello inaugurato è la casa della Salute dove è stata realizzata anche un'unità di dialisi molto umanizzata e con questa occasione abbiamo fatto anche un recupero dello spazio esterno sul verde».

Enrica Onorati, privernate, si è soffermata sull'importanza della «definizione dell'area della Cittadella della Salute che comprende una serie di servizi sanitari di prim'ordine». Il sindaco della città, Anna Maria Bilancia, dopo aver pubblicamente ringraziato la Regione e il presidente Zingaretti, per aver dotato l'area Asl di via Madonna delle Grazie di nuove strutture e servizi, ha auspicato «il completamento dell'opera attraverso ulteriori innovazioni, quali un Presidio sanitario territoriale a vantaggio delle collettività». Il padiglione C, inaugurato ieri, comprende il Centro per dializzati già operativo da oggi grazie alla messa in loco di letti e strumentazioni delicate occorrenti per i pazienti, di un reparto di radiologia (ecografia, Rx, mammografia, spirometria), punto prelievi, e una serie di ambulatori specialistici come dermatologia, nefrologia, endocrinologia, oculistica, otorino, cardiologia, geriatria, neurologia, pneumologia, diabetologia, e ancora il Cup e Pua, ambulatori infermieristici. Altri servizi ambulatoriali e di servizio, oltre al Pat, fisiokinesiterapia e riabilitazione, sono allocati nei padiglioni A e B.

IL TEATRO E IL MUSEO

La seconda parte della cerimonia ha visto l'inaugurazione del Teatro Comunale appena ristrutturato che sarà intitolato a Gigi Proietti. Le due figlie dello scomparso attore, infatti, hanno scritto una commovente lettera di ringraziamento ad Anna Maria Bilancia promettendo di essere a Priverno quanto prima. Inaugurato anche il Museo della Matematica che si trova presso l'ex Bargello del XIII secolo in via San Giorgio e che è stato completamente restaurato. Il Capo di gabinetto del presidente Nicola Zingaretti, Albino Ruberti, ha sottolineato: «Siamo felici di essere qui oggi per restituire a Priverno e ai cittadini due importanti luoghi della cultura, il Teatro Comunale e il Museo della Matematica, luoghi di aggregazione e arricchimento per tutte e tutti, grandi e bambini. Grazie all'impegno del Presidente Zingaretti, diamo nuova vita a un patrimonio che va tutelato, valorizzato e sostenuto». Inaugurato infine il percorso ginnico di sport e benessere (Play ground) nel Monumento naturale di San Martino.

