Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

Si intensifica la campagna elettorale in vista del voto delle amministrative e in settimana arriveranno altri big per i vari schieramenti. Ieri sera il sindaco Damiano Coletta è stato protagonista di un comizio a Latina Scalo, mentre il suo rivale Vincenzo Zaccheo ha incontrato i giovani di una delle sue liste.

Ieri il sindaco Damiano Coletta ha incontrato ieri i cittadini a Latina Scalo. Un'ora di comizio per spiegare le cose fatte e per ricordare ai cittadini le vicende del cimitero e della piscina e di come siano state ereditate concessioni tutte sbilanciate a favore dei privati. Oggi alle 18,30 il sindaco Damiano Coletta incontra al circolo cittadino Sante Palumbo di Piazza del Popolo l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Si parlerà di come il Piano nazionale di resistenza e resilienza cambierà la sanità del Lazio e del capoluogo pontino. Il Comune infatti ha presentato il progetto del Distretto della Salute in collaborazione con la Regione, l'Università e alcune aziende del territorio.

LAVORO, C'E' IL MINISTRO

Sempre oggi sarà a Latina il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando per sostenere la candidatura a sindaco di Damiano Coletta. A partire dalle 17 in Piazza del Quadrato si terrà un incontro pubblico che verterà principalmente sui temi dell'occupazione e delle politiche sociali «E' un segnale importante di attenzione verso la città in questo delicato momento afferma Damiano Coletta È una presenza che in qualità di sindaco ho richiesto anche in conseguenza di alcune situazioni che stanno mettendo a rischio la garanzia dei posti di lavoro in un momento così difficile del nostro Paese. Sarà anche un'occasione per parlare delle tante prospettive di sviluppo che si stanno creando nel nostro territorio, in virtù delle risorse che arriveranno dal PNRR e per le quali Latina e questa amministrazione si sono già attivate».

ARRIVANO ZAN E LA CUPPI

Il 22 settembre incontro a Latina con Valentina Cuppi (presidente del Pd), Alessandro Zan (parlamentare, firmatario del disegno di legge contro l'omotransfobia che porta il suo nome), Lorenzo Donnoli (portavoce nazionale 6000sardine), Patrizia Ciccarelli (assessora alle Politiche Sociali) e il sindaco Damiano Coletta per l'evento Latina, città dei diritti, che avrà luogo alle ore 18.30 presso il ristorante il Patio in via Tito Speri 10 a Latina. «La lotta all'omotrasfobia, la misoginia, l'abilismo (la discriminazione nei confronti delle persone diversamente abili) temi, oggi, di eccezionale attualità saranno al centro del dibattito» spiegano gli organizzatori. Alessandro Zan, in particolare, presenterà il suo libro Senza Paura - La Nostra Battaglia Contro l'Odio'.

LEGA, ARRIVA SASSO

Sempre mercoledì 22 settembre sarà a Latina il sottosegretario della Lega alla Pubblica Istruzione, Rossano Sasso che sarà prima ospite al Vittorio Veneto, poi visiterà il campus universitario della facoltà di Economia e infine nel primo pomeriggio alle 15,30 sarà ospite presso il Circolo Cittadino partecipando alla tavola rotonda sulla Scuola organizzata dalla Lega. All'incontro saranno presenti l'onorevole Claudio Durigon, il candidato sindaco del centrodestra, Vincenzo Zaccheo, il capogruppo della Lega in Regione Lazio, Angelo Orlando Tripodi e il coordinatore provinciale leghista, il senatore Gianfranco Rufa. «La Lega - spiega il coordinatore cittadino della Lega e promotore dell'evento, Armando Valiani - vuole ribadire l'attenzione e la vicinanza agli studenti e alle loro famiglie puntando sulla sicurezza e la manutenzione degli edifici scolastici, così come vuole testimoniare il suo impegno rivolto al personale scolastico» e propone «un piano straordinario di manutenzione degli edifici scolastici».

ZACCHEO E L'UNIVERSITA'

Sempre in tema di istruzione ieri il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo ha in cotrato i giovani di una delle sue liste e ha parlato di università. «Con Zaccheo avremo una città universitaria degna di questo nome. Tutto il Nucleo di Fondazione assumerà, quindi, una vocazione universitaria. L'acquisizione al patrimonio comunale della Banca d'Italia non può che andare in questa direzione. Palazzo M, l'Intendenza di Finanza, Palazzo delle Poste dovranno essere patrimonio dell'Università» hanno detto i ragazzi candidati.

M5S, EVENTO CON LA FONTANA

La sottosegretaria di Stato al ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, arriverà oggi a Latina a sostegno del candidato sindaco Gianluca Bono insieme al parlamentare Marco Bella ed ai candidati consiglieri della lista M5S. Alle 19.15 sarà presso il Gazebo M5S in zona isola pedonale all'incrocio tra via Eugenio di Savoia e Viale Umberto I. «Il Ministero della Transizione ecologica è stato chiesto ed ottenuto dal Movimento 5 Stelle per garantire l'attuazione di tutte quelle azioni che sono da sempre alla base dei principi del MoVimento» spiega Bono.