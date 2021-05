16 Maggio 2021

L'azzurro Filippo Lanza alla Top Volley Cisterna nella prossima stagione di SuperLega? Il mercato è in pieno svolgimento e le voci si rincorrono tra ipotesi, smentite e certezze. Le squadre di vertice hanno già messo a segno i colpi più importanti coprendo i ruoli-chiave dei sestetti e più di qualcuno rischia di restare senza ingaggio. E i club di seconda fascia stanno alla finestra sperando di fare il colpaccio. E' quanto sta facendo la Top Volley che non ha ancora ufficializzato alcun ingaggio anche se sembra ormai scontato che in panchina siederà il tecnico Fabio Soli mentre in cabina di regia dovrebbe arrivare da Piacenza Michele Baranowicz.

Stando alle ultime voci la Top ha mostrato interesse per lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza che nella scorsa stagione con Monza ha disputato la semifinale scudetto per poi trasferirsi a Chaumont dal professor Silvano Prandi che lo aveva voluto come rinforzo per la fase conclusiva del campionato francese. Il trentenne originario di Zevio (Verona) è attualmente senza ingaggio e tra le ipotesi che circolano sul suo futuro c'è un possibile trasferimento in Cina oltre all'interesse mostrato dalla Top Volley. Portare Lanza a Cisterna sarebbe un bel colpaccio. Trent'anni appena compiuti, lo schiacciatore veneto cresciuto nel vivaio del Trentino Volley, calca i taraflex di SuperLega dal 2012, anno in cui venne chiamato a far parte della nazionale giovanile con la quale l'anno successivo conquistò la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo. Una prestazione che gli aprì le porte della nazionale maggiore con la quale ha centrato il bronzo agli Europei del 2015 e l'argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Con i club Lanza ha vinto una Jiunior League, due campionati italiani, tre Coppe Italia, tre Supercoppe, due Mondiali per club, quasi tutti con la maglia del Trentino Volley. Tanta roba e Lanza è tutt'ora tra i più forti posti quattro, convocati dal Ct Chicco Blengini per le Olimpiadi di Tokyo. Per il resto la futura squadra della Top Volley è ancora un cantiere aperto. L'ipotesi Rok Mozic resta viva ma con scarse possibilità, visto che a contendere a Cisterna il giovanissimo talento sloveno è Perugia. Lui però intervistato dal portale sloveno siol.net ha confermato di avere diverse proposte dall'Italia ma di non aver ancora deciso.

Della vecchia squadra restano in pochi. Szwarc è una delle certezze ma il forte centrale canadese avrebbe espresso il desiderio di giocare da opposto, ruolo coperto da Giulio Sabbi che ha un biennale. Un lusso (due opposti) che la Top difficilmente potrebbe permettersi considerando che dovrebbe rimpiazzare il vuoto lasciato al centro. Non dovrebbero esserci problemi per l'altro posto tre, il tedesco Krick, mentre per il libero Cavaccini si attende una conferma definitiva. Dirigenti e futuro tecnico sono all'opera cercando di combinare lo scacchiere del sestetto tenendo conto del budget a disposizione e degli incastri tra italiani e stranieri. Quella che si apre potrebbe essere la settimana giusta per le prime reali mosse sul mercato.

Gaetano Coppola

