IL CASO

I locali della zona pub hanno i gazebo sulle strisce blu, e il parcheggio di via Neghelli diventa a pagamento. Con un'apposita ordinanza, il Comune di Latina ha stabilito la creazione di stalli blu, a pagamento, lungo tutto il lato che costeggia l'università, nel parcheggio compreso tra viale XVIII Dicembre e via Neghelli, per compensare gli stalli su strada occupati dai gazebo dei pub. L'ordinanza precisa infatti come «visto che è stata autorizzata l'installazione di numerosi dehors in via Neghelli, via Lago Ascianghi, e via Cesare Battisti a servizio dei pubblici esercizi, limitando di fatto la disponibilità di stalli a pagamento», «per garantire un numero costante di stalli di questo tipo si rende necessario istituirne nell'area del parcheggio di via Neghelli». Insomma, dopo le proteste dei titolari di pubblici esercizi, contrari al pagamento anche dell'occupazione degli stalli blu, oltre al canone unico (ex Tosap), il Comune corre ai ripari creandone altri. Non è l'unica ordinanza in materia di sosta emessa dal Comune. Tra le altre, spicca quella che vieta ora il parcheggio in piazza del Popolo, nel tratto tra corso Matteotti e corso della Repubblica, lato destro, ovvero davanti al Circolo cittadino. In questo caso, l'ordinanza spiega che la sosta in quel tratto «non è congruente con la circolazione in sicurezza, stante il passaggio dei mezzi pubblici». Diverse volte è accaduto che i mezzi più lunghi del trasporto pubblico locale abbiano avuto difficoltà a passare, se vi erano auto ferme in maniera non congrua. Infine, alcune installazioni di dissuasori di velocità, in via dei Volsini e in via dei Cappuccini.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 20 Giugno 2021, 05:05