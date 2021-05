11 Maggio 2021

Le prenotazioni dei vaccini anti-Covid sono giunti quasi al capolinea per la provincia di Latina. Dopo l'esaurimento degli slot disponibili di maggio per il farmaco Pfizer a livello regionale, a causa del blocco degli appuntamenti a fine mese ieri risultavano ancora pochi posti disponibili per Astrazeneca nei tre centri pontini di somministrazione, il teatro San Francesco di Latina, l'ospedale Fiorini di Terracina e il locale di via Spaventola a Formia, nonostante la disponibilità del farmaco. Le nostre agende ha confermato ieri il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl pontina sono ormai in chiusura. Circostanza questa che non sembra preoccupare più di tanto in termini di ritmo delle vaccinazioni che nell'ultima settimana ha portato, in provincia di Latina, ad eccellenti risultati toccando per più giorni consecutivi la quota di 4.000 inoculazioni ogni 24 ore. L'incremento è stato determinato dal potenziamento della rete vaccinale Pfizer, e le dosi a disposizione consentiranno di risolvere positivamente le somministrazioni in agenda fino a fine maggio. Il ritmo non dovrebbe subire contrazioni anche in considerazione dell'avvio della somministrazione delle seconde dosi di Astrazeneca al personale scolastico e universitario, alle categorie professionali e forze dell'ordine. Ma cè anche un'altra novità, quella del posticipo della seconda dose di Pfizer confermata ieri da una comunicazione della Regione Lazio: Come da raccomandazione del Comitato tecnico scientifico e della struttura commissariale per l'emergenza Covid19, anche nel Lazio, a partire da lunedì 17 maggio i richiami del vaccino Pfizer verranno estesi a cinque settimane (35 giorni). Questa modifica consentirà un aumento della platea della somministrazione delle prime dosi. Sarà garantito l'appuntamento per la seconda dose nello stesso hub e nello stesso orario con un posticipo di 14 giorni. Tutti cittadini interessati verranno avvisati tramite sms. Fino alle 19 di ieri le dosi somministrate a Latina e in provincia dall'inizio della campagna sono state 164.386. © RIPRODUZIONE RISERVATA