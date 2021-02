© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PREVENZIONESfiorate le 27mila vaccinazioni anti-Covid in provincia di Latina: circa 800 quelle somministrate ieri; superano i 6.500 i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose. La fascia di età che maggiormente ha beneficiato della campagna vaccinale, attraverso il farmaco Pfizer, è quella degli over 80, ma da domani ha anticipato ieri l'unità di crisi della Regione Lazio partiranno le prenotazioni anche per gli ultra 70enni, da trattare sempre con vaccino Pfizer. Intanto, a Latina e in provincia è pronta la rete dei medici di famiglia per le somministrazioni delle vaccinazioni con il farmaco AstraZeneca. Si inizia con i pazienti nati nel 1956. L'attività, da programmare a partire da domani coerentemente con la consegna dei flaconi, verrà svolta presso gli ambulatori dei medici di famiglia oppure presso gli studi associati delle Unità di cure primarie. I medici di medicina generale, che hanno aderito all'avviso della Regione Lazio per la campagna vaccinale in corso, oltre 200 finora in provincia, sono autorizzati anche ad effettuare la somministrazione del farmaco presso il domicilio dei pazienti non autosufficienti che non sono in grado di raggiungere in maniera autonoma lo studio medico o un altro punto sanitario di vaccinazione.Ieri si è tenuta la riunione del comitato aziendale alla presenza dei direttori dei distretti della Asl di Latina, di Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl, e dei segretari dei sindacati dei medici, Luigi Martini di Smi, Giovanni Cirilli di Fimmg e Gaetano De Feo di Snami. «Abbiamo chiesto alla Asl di mettere a disposizione locali in favore di quei medici con studi non adeguati, in termini di spazi, per consentire loro la somministrazione dei vaccini in sicurezza ha riferito Martini -. La Asl si è messa a disposizione. I medici saranno affiancati nei prossimi giorni per l'acquisizione di pratiche necessarie all'inserimento dei dati nel sistema informatico regionale». Nel corso della riunione sono state individuate anche procedure per la tutela dei pazienti ultra-fragili. Dunque, la macchina organizzativa per le vaccinazioni presso i medici di base è partita. Ma probabilmente per le prime dosi occorrerà attendere ancora qualche giorno.R.Cam.