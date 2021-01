LA TRAGEDIA

Un tamponamento alle porte di Latina è risultato fatale, nella serata di domenica, ad un uomo di quarantaquattro anni di origini romene. La vittima, in Italia senza fissa dimora e con precedenti per guida in stato di ebbrezza, stava percorrendo in bicicletta la strada regionale dei Monti Lepini, in direzione di Borgo San Michele, all'altezza della Janssen. Quando è stato urtato dalla Peugeot 107 condotta da una donna di trentanove anni, l'uomo è caduto a terra ed è morto sul colpo. Il 118, allertato da un passante, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Identificarlo è stato più difficile del previsto: il quarantaquattrenne al momento dell'incidente non aveva con sé i documenti e gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul luogo dell'incidente con una pattuglia del distaccamento di Terracina, hanno dovuto lavorare per molte ore fino a ieri pomeriggio per risalire all'identità della vittima, anche attraverso i rilievi Afis (le impronte digitali). La conducente dell'auto, probabilmente, non ha visto il quarantaquattrenne che era a bordo della bicicletta: la strada era buia, il manto stradale viscido a causa del maltempo e della pioggia, e l'uomo a quanto sembra non indossava nessun dispositivo catarifrangente per segnalare la propria presenza nelle ore notturne e la bici senza luci. Erano circa le 21:30 quando si è verificato il tamponamento: la trentanovenne stava rientrando a casa dal lavoro, aveva infatti appena terminato il suo turno in un supermercato di Latina e si stava dirigendo a Borgo Faiti, dove risiede. L'urto si è verificato proprio al centro della strada, in un tratto completamente rettilineo, e l'auto ha preso con il lato più esterno il ciclista: l'impatto è stato infatti rilevato sull'angolare sinistro della vettura. La donna era da sola in auto ed è rimasta a lungo sotto choc per l'incidente: illesa nell'urto, il personale sanitario del 118 ha dovuto comunque soccorrerla con un calmante perché in forte stato di agitazione. È stata poi trasportata all'ospedale Fiorini di Terracina per tutti gli accertamenti del caso e qui sarebbe risultata negativa ai test di alcol e droga. La trentanovenne è indagata per omicidio stradale.

Stefania Belmonte

