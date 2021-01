© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTODal 27 dicembre fino a ieri sono stati vaccinati contro il covid 19 già 300 operatori sanitari del Goretti. L'equipe messa in campo dalla Asl pontina sta bruciando i tempi. «E da domani (oggi, ndr) si parte anche a Fondi e Formia, mentre dalla prossima settimana - spiega il dirigente del Dipartimento di assistenza primaria Loreto Bevilacqua - cominceremo a vaccinare anche nelle prime tre Rsa». Un mese prima del previsto. «Stiamo correndo» racconta Bevilacqua. «In questa prima settimana sono arrivati 390 flaconi di vaccino da cui ricavare circa 2340 dosi. Continueremo con questo ritmo per le prime quattro settimane. Poi la quinta arriveranno 780 flaconi pari a 4680 dosi che ci consentiranno di partire con il richiamo del vaccino». Alla fine della prima fase saranno circa 7000 i vaccinati con entrambe le dosi.GLI APPUNTAMENTIDopo i primi 48 operatori sottoposti al vaccino la mattina del 27 dicembre, nel tendone tensostatico di fronte al pronto soccorso del Goretti le squadre di vaccinatori non si sono fermate un secondo, con una media giornaliera di 120 medici e infermieri. «Gli informatici della nostra squadra - racconta Bevilacqua - hanno messo a punto un sistema per convocare con un sms tutti quelli che hanno aderito alla vaccinazione ad orari prestabiliti per evitare assembramenti. A piccolo gruppi di mezz'ora in mezz'ora». Centoventi al giorno dalle 8.30 della mattina alle 14. Da domani partiranno anche le prime 560 dosi per Fondi e Formia. «Mentre dal 7 gennaio inizieranno anche le vaccinazioni degli operatori all'Icot e alla Clinica città di Aprilia - continua il dirigente Asl - ma lì ci limiteremo a consegnare le dosi». Contestualmente partiranno a tempo di record anche le vaccinazioni nelle prime tre Rsa della provincia. «Cominciamo con Villa Azzurra, Residenza Pontina e Villa Silvana, vaccineremo tutti gli ospiti e gli operatori che hanno aderito».LE ADESIONII numeri di quelli che hanno aderito alle vaccinazioni sono oltre le aspettative. «Al Goretti ha aderito oltre il 91% degli operatori, abbiamo qualche problema invece al Dono Svizzero di Formia dove le adesioni al momento sono introno al 50% ma stiamo cercando di incentivarle. Fondi e Terracina invece sono tra il 70 e l'80 per cento. Facciamo un ulteriore invito a chi non ha aderito a ripensarci, a riflettere, ma lo ripeto complessivamente l'adesione è altissima». Un problema che invece, a differenza di quanto si temeva, non si pone nelle prime tre Rsa. «Qui l'adesione è stata altissima. Praticamente tutti gli ospiti e quasi tutti gli operatori hanno accettato di vaccinarsi contro il Covid. Abbiamo avuto complessivamente 41 adesioni a villa Azzurra e vaccineremo tutti in un giorno, 137 e 117 nelle altre due e ci vorranno due giorni ciascuna».IL PRIMO BILANCIOLa prima settimana di vaccinazioni in provincia di Latina si chiude con un bilancio positivo. «Stiamo lavorando a testa bassa, non ci fermiamo un minuto. Contiamo di arrivare in tre settimane a vaccinare tutti gli operatori sanitari della provincia, oltre seimila tra medici e infermieri. Da domani (oggi, ndr) partiamo anche a Fondi e a Formia e poi tre squadre di vaccinatori si sposteranno nelle Rsa. Voglio ringraziarli questi ragazzi, sono encomiabili, non lo hanno preso come un lavoro ma come una missione. E ringrazio anche le forze dell'ordine che quotidianamente scortano i vaccini, anche loro stanno fornendo un impegno massimo».Vittorio Buongiorno© RIPRODUZIONE RISERVATA