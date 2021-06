1 Giugno 2021

Un compleanno difficile da dimenticare. Ieri la vicecampionessa italiana in carica di padel, Emily Stellato, ha compiuto 39 anni e il regalo più bello la fuoriclasse di Latina l'ha ricevuto nella stessa giornata con la convocazione alla XII edizione dei campionati europei (28 giugno-4 luglio nella location spagnola di Marbella). Il ct della Nazionale femminile Marcela Ferrari, argentina che vive a Barcellona, ha inserito in lista anche l'altra ragazza del capoluogo pontino, Erika Zanchetta. La chiamata di Emily arriva a distanza neanche di 24 ore dalla sua impresa al torneo Rise Trofeo Plastile (tappa del Cupra FIP Tour 2021 con montepremi complessivo di 5.100 euro) che si è tenuto sui campi della Perla Verde di Riccione. Al termine di una quattro giorni spettacolare all'insegna di bandeja, vibora e globo, il primo appuntamento del circuito organizzato in Emilia Romagna ha confermato l'ascesa della Stellato, che in tandem con Valentina Tommasi ha conquistato il suo primo titolo internazionale totalizzando preziosi punti per il ranking World Padel Tour. Un percorso perfetto per il binomio pontino-capitolino, che in finale ha prevalso in rimonta sulle numero uno, la pluriscudettata Chiara Pappacena (n.68 WPT) e l'argentina Celeste Paz (n.39). Alla fine 1-6, 6-4, 6-4 il punteggio con cui le teste di serie numero 3, fresche di scudetto con il Canottieri Aniene, hanno prevalso al termine di un match duro, esplodendo tutta la loro gioia con un abbraccio liberatorio. «Riccione era già nel nostro cuore sorride Emily, che si allena a Milano con il ct azzurro Gustavo Spector, soprannominato Mister Padel Davvero uno splendido regalo per il mio compleanno, reso ancor più bello dalla convocazione agli Europei».

Dal padel al tennis il passo è breve. Domenica in Slovenia invece la fondana Federica Di Sarra, in coppia con la piemontese Camilla Rosatello, ha vinto il doppio (6-4, 6-7, 10-4 contro la croata Lea Boskovic e la cipriota Raluca Georgiana Serban) nel 25.000 $ di Otocec, riscattando il ko in singolare dov'era uscita in semifinale contro la padrona di casa Dalila Jakupovic (8^ del seeding) dopo una battaglia di tre ore.

Andrea Gionti

