Lite e aggressione e perfino spari in pieno centro cittadino. E' accaduto nel capoluogo pontino nel corso della notte tra domenica e lunedì, nella zona tra via Emanuele Filiberto e la Circonvallazione. Per il gesto sono stati denunciati due giovanissimi di Aprilia, appena 21enni, incensurati ma in possesso di una pistola scacciacani che portavano in giro durante una serata trascorsa probabilmente nei locali della movida. Nei confronti di entrambi è stata avviata dalla questura la procedura per il foglio di via, con divieto di fare ritorno nel comune di Latina.

L'allarme dato dalla vittima, un cittadino di nazionalità tunisina, ha fatto immediatamente convergere in questa zona della città le pattuglie della volante e il personale della squadra mobile. Il ragazzo straniero ha raccontato di essere stato aggredito. Poco prima, mentre si trovava fermo al semaforo con il suo monopattino, era stato quasi investito da una vettura con i due giovani a bordo. Appena ha provato a chiedere spiegazioni è stato affrontato e uno dei due occupanti dell'auto è sceso e ha esploso un colpo di arma da fuoco. Poi, la fuga a tutta velocità. La vittima aveva ripreso tutto con ul suo cellulare e mostrando il filmato ai poliziotti ha consentito che i responsabili venissero rintracciati a strettissimo giro. Si trattava appunto di due incensurati provenienti dal comune di Aprilia che, messi alle stratte dagli agenti, non hanno potuto fare altro che ammettere facendo anche ritrovare l'arma di cui si erano disfatti durante la fuga. Solo a quel punto i poliziotti hanno potuto verificare che non si trattava di una vera arma ma di una scacciacani priva del tappo rosso.

